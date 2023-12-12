Представители Трампа усмотрели в запросе прокурора вмешательство в выборы

Запрос спецпрокурора Соединенных Штатов Джека Смита в Верховный суд с просьбой прояснить, обладает ли бывший глава государства Дональд Трамп иммунитетом от юридического преследования, является попыткой вмешаться в ход предстоящих в 2024 году президентских выборов и будет мешать политику вернуться в Белый дом, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы экс-президента.

«Приспешник жуликоватого Джо Байдена невменяемый Джек Смит настолько одержим идеей вмешательства в выборы 2024 года с целью помешать президенту Трампу вернуть себе Овальный кабинет, что предпринимает попытки обойти апелляционный процесс», — следует из сообщения.

В окружении политика говорят, что расследование в отношении Трампа и его предполагаемой роли в штурме Капитолия в 2021 году «полностью политически мотивировано». В заявлении отмечается, что преследуется цель «нанести ущерб президенту Трампу и десяткам миллионов его сторонников». При этом Трамп намерен продолжать добиваться справедливости в этом процессе и выступает против «таких проявлений авторитарной политики».