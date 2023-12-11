Появились подробности о новом пакете санкций против России

Страны Евросоюза завершают работу над 12-м пакетом санкций против России. Часть пунктов, предложенных Еврокомиссией, не будет в него включена, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Еврокомиссия предложила на рассмотрение масштабный список ограничительных мер против России. В частности, в ЕК предлагали запретить продажу российским компаниям старых нефтяных танкеров.

В комиссии пояснили, что этот пункт направлен на предотвращение дальнейшего роста «теневого флота», используемого для перевозки энергоресурса.

Страны Средиземноморья выступили против этого пункта. Они заявили, что запрет может поставить их судоходные компании в невыгодное положение. В результате, отметил источник, он не был принят.