Зеленский в США раскритиковал Конгресс и вновь попросил оружие

Владимир Зеленский прибыл в США, где у него состоялось первое публичное выступление в рамках визита в военной академии в Вашингтоне. Политик раскритиковал Конгресс за промедление с предоставлением финансирования Украине и вновь попросил оружие, передает РИА Новости.

По словам Зеленского, власти России понимают, что «их мечты сбываются, когда видят проволочки и скандалы».

Говоря о «неразрешенных вопросах на Капитолийском холме», политик указал, что новую помощь Киеву блокирует республиканская оппозиция, которая хочет разменять принятие бюджета на радикальную миграционную реформу, а некоторая часть ставит под сомнение необходимость дальнейшей поддержки в принципе и настаивает на сворачивании конфликта.

В Белом доме и Конгрессе Зеленский планирует говорить о результатах, которых Украина сможет добиться в будущем на основе достижений текущего года. Он подчеркнул, что системы противовоздушной обороны Patriot, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники и истребители — это все, что поможет украинским войскам продвинуться на поле боя.