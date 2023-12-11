В США арестовали мужчину за угрозы убить Вивека Рамасвами

Полиция арестовала 30-летнего жителя Дувра Тайлера Андерсона за угрозы убить кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами. Об этом пишет The Guardian.

В офисе прокурора США по Нью-Гэмпширу рассказали, что мужчина получил SMS от предвыборного штаба кандидата, в котором его предлагали посетить мероприятие, организованное Рамасвами.

В ответном сообщении Андерсон написал, что рад представившейся возможности «вышибить мозги» политику и его сторонникам. Он уточнил, что собирается убить всех, кто придет на мероприятие, а затем надругаться над их трупами.

Представитель штаба подтвердил данные полиции и поблагодарил стражей порядка за оперативность.