В Конгрессе обвинили США в нежелании мира на Украине
В США не говорят о мирном соглашении между Киевом и Москвой, поскольку Вашингтон хочет не мира на Украине, а войны. Такое мнение высказала член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин, передает «РИА Новости».
Она напомнила, что ранее в США не раз говорили о «подходящих к концу средствах на Украину», теперь же с визитом в страну прибыл Владимир Зеленский. Однако, несмотря на это, в Вашингтоне «никто не говорит о мирном соглашении с Россией», указала Грин.
По ее мнению, данный факт свидетельствует о том, что США «желают войны, а не мира». Она назвала это «ужасным».
Также Грин отметила, что продолжает выступать против выделения Киеву дополнительных средств и не собирается менять свою позицию.
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