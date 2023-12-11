Кулеба заявил об «основательной» беседе с Сийярто
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел в Брюсселе «основательную» беседу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Его слова приводит ТАСС.
Кулеба отметил, что «только что завершил встречу» с Сийярто, которая продлилась час.
«Основательно побеседовали. Мы честно отвечали на вопросы друг друга», — сказал он.
Также Кулеба указал, что данная встреча с Сийярто стала его первой с начала Россией СВО на Украине. По его словам, главной ее темой стала позиция Венгрии по вопросу начала переговоров Евросоюза с Киевом о вступлении в объединение.
Напомним, что в начале ноября ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, заявив, что Киев уже выполнил несколько условий. Предполагалось, что обсуждение этого вопроса состоится на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря, однако Венгрия выступила против этого, таким образом заблокировав их возможность, поскольку для этого требуется согласие всех стран-членов объединения.