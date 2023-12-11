Кулеба заявил об «основательной» беседе с Сийярто

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел в Брюсселе «основательную» беседу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

Кулеба отметил, что «только что завершил встречу» с Сийярто, которая продлилась час.

«Основательно побеседовали. Мы честно отвечали на вопросы друг друга», — сказал он.

Также Кулеба указал, что данная встреча с Сийярто стала его первой с начала Россией СВО на Украине. По его словам, главной ее темой стала позиция Венгрии по вопросу начала переговоров Евросоюза с Киевом о вступлении в объединение.