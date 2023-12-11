Аргентина на фоне визита Зеленского согласилась провести саммит по Украине

В Аргентине в начале 2024 года пройдет саммит лидеров стран Латинской Америки по урегулированию украинского конфликта, рассказал замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. Об этом пишет Bloomberg.

Аргентина на фоне визита Зеленского согласилась провести саммит по Украине
© ТАСС/ZUMA

Чиновник отметил, что речь о проведении саммита зашла в ходе беседы Владимира Зеленского с новым президентом Аргентины Хавьером Милеем.

По его словам, стороны обстоятельно обсудили ключевые вопросы международной повестки. Он добавил, что украинский лидер после визита в Аргентину направился в США, где планирует добиться продолжения военной поддержки Украины.

Напомним, что российские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к переговорам, желании разрешить ситуацию дипломатическим путем. Вместе с тем, Москва требует признания сложившихся территориальных реалий.

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Киев, в свою очередь, настаивает на урегулировании конфликта на основе так называемой «формулы мира», которая предполагает полный вывод российских войск.

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