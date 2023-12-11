Аргентина на фоне визита Зеленского согласилась провести саммит по Украине

В Аргентине в начале 2024 года пройдет саммит лидеров стран Латинской Америки по урегулированию украинского конфликта, рассказал замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. Об этом пишет Bloomberg.

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Чиновник отметил, что речь о проведении саммита зашла в ходе беседы Владимира Зеленского с новым президентом Аргентины Хавьером Милеем.

По его словам, стороны обстоятельно обсудили ключевые вопросы международной повестки. Он добавил, что украинский лидер после визита в Аргентину направился в США, где планирует добиться продолжения военной поддержки Украины.

Напомним, что российские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к переговорам, желании разрешить ситуацию дипломатическим путем. Вместе с тем, Москва требует признания сложившихся территориальных реалий.