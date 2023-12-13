Папа римский рассказал, где хочет быть похороненным

Папа римский Франциск заявил, что уже обсуждал свои похороны с организаторами церемоний, передает мексиканский телеканал N+. Он хочет быть захоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, место уже подготовлено. Священнослужитель признался, что часто бывал там, а по воскресеньям утром задерживался в базилике на какое-то время.

Место уже подготовлено, хочу быть погребенным в Санта-Мария-Маджоре. Да, потому что я очень предан этому месту, очень. Я всегда ходил туда. Всегда по воскресеньям утром задерживался там на какое-то время. Есть очень сильная связь, — сказал понтифик.

Ранее Франциск предложил установить перемирие в зоне специальной военной операции на Украине и в других регионах России во время католического Рождества, которое отмечается 25 декабря. Понтифик также призвал к мирным переговорам, на которых стороны смогли бы обсудить взаимные претензии и способы их решения.