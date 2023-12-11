В Брюсселе заявили о возможном переносе переговоров о членстве Украины в ЕС

В Брюсселе не уверены, что главы стран Евросоюза смогут договориться о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС на грядущем декабрьском саммите. Такое заявление сделал представитель объединения, передает ТАСС.

Он напомнил, что для принятия этого решения требуется согласие всех стран-членов ЕС.

«Не могу сказать, будет ли это возможно. Давление будет огромным», — добавил представитель Евросоюза.