В Брюсселе заявили о возможном переносе переговоров о членстве Украины в ЕС
В Брюсселе не уверены, что главы стран Евросоюза смогут договориться о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС на грядущем декабрьском саммите. Такое заявление сделал представитель объединения, передает ТАСС.
Он напомнил, что для принятия этого решения требуется согласие всех стран-членов ЕС.
«Не могу сказать, будет ли это возможно. Давление будет огромным», — добавил представитель Евросоюза.
Напомним, что в начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявив, что Киев и Кишинев уже выполнили несколько условий. Предполагалось, что обсуждение этого вопроса состоится на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря.
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