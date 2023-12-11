Сейм Польши проголосовал за выдвижение Туска на пост премьера

Сейм Польши избрал на заседании 11 декабря Дональда Туска новым премьер-министром страны. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

В издании отметили, что кандидатуру Туска поддержали 248 депутатов. Против выступил 201.

Свои поздравления новому премьер-министру уже направила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.