Сейм Польши проголосовал за выдвижение Туска на пост премьера
Сейм Польши избрал на заседании 11 декабря Дональда Туска новым премьер-министром страны. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
В издании отметили, что кандидатуру Туска поддержали 248 депутатов. Против выступил 201.
Свои поздравления новому премьер-министру уже направила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее стало известно, что сейм Польши вынес вотум недоверия правительству теперь уже бывшего премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.
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