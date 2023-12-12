В Генштабе Чехии оценили вероятность военного конфликта с Россией

Военный конфликт с Россией не является непредставимым, хоть и неправдоподобен в настоящий момент, об этом заявил начальник Генштаба Чехии Карел Ржехка, передает «Чешское телевидение».

В Генштабе Чехии оценили вероятность военного конфликта с Россией
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Политик призвал продолжать помогать Украине, так как она, по его мнению, «покупает время» для Европы. Он добавил, что Киев «держит Россию подальше от границ» Европейского союза (ЕС).

«Война с Россией не является непредставимой, хотя мы оцениваем, что сейчас она неправдоподобна», — оценил он вероятность столкновения.

Ржехка уверен, что избежать потенционого конфликта с Россией удастся только через запугивание.

Ранее власти Чехии признали Россию самой серьезной угрозой безопасности для страны в долгосрочной перспективе.

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