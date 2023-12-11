Чехия поддержала Грузию на пути в ЕС

Чехия поддерживает усилия Грузии по вступлению в Евросоюз. Об этом по итогам переговоров с находящейся в республике с визитом грузинским президентом Саломе Зурабишвили заявил глава чешского государства Петр Павел, слова которого привело информационное агентство ČTK.

"Мы поддерживаем Грузию на пути в ЕС", - отметил Павел.

Чехия, по его словам, выступает за расширение сообщества за счет принятия государств, руководствующихся демократическими принципами.

"Мы должны поддержать все [такие] европейские страны и дать им надежду [на присоединение к ЕС]", - отметил президент.