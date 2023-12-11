В сети объявили бойкот Zara из-за отсылок к геноциду в Палестине в новой рекламе

Пользователи сети объявили бойкот испанскому бренду Zara из-за отсылок к геноциду в Палестине на фотографиях из новой рекламы. Соответствующие посты появились в X (бывший Twitter).

В официальных соцсетях марки появились промо-снимки, на которых модель позирует в студии среди скульптур. На размещенных кадрах юзеры разглядели детали, которые отсылают к палестино-израильскому конфликту. В частности, на одном из фото присутствует изображение перевернутой карты Палестины, а на других запечатлены скульптуры, завернутые в ткань, которая напоминает исламские погребальные одежды.