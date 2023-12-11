БАПОР раскритиковало вето США на резолюцию ООН по прекращению огня в Газе
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) раскритиковало вето со стороны США на резолюцию Совет Безопасности ООН по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
По словам главы БАПОР Филиппа Лаццарини, из-за решения США сотрудники агентства «чувствуют себя оставленными» международным сообществом. Он также добавил, что в ближайшее время работа БАПОР в Газе станет невозможной, так как в городе «рухнет общественный порядок».
«Они чувствуют себя оставленными международным сообществом. <...> Они не понимают, почему, после того как 17 тысяч человек были убиты, после того как почти все население было вынуждено бежать, мы все еще не можем договориться о прекращении огня», — рассказала Лаццарини.
10 декабря США наложили вето на резолюцию в Совете Безопасности ООН, которая предполагала немедленное прекращение огня в секторе Газа и освобождение всех заложников.