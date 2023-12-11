ЦАХАЛ вывез десятки арестованных мальчиков и мужчин из Газы в нижнем белье

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) арестовали десятки мальчиков и мужчин, раздели их до нижнего белья, завязали глаза и вывезли из сектора Газа на грузовиках в неизвестном направлении. Об этом заявил официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс, сообщает РИА Новости.

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«Было трудно получить подтвержденную информацию. Что нам известно, так это то, что ЦАХАЛ задержал десятки палестинцев мужского пола. Предположительно, это пожилые мужчины, мальчики и известный палестинский журналист», — рассказал комиссар.

Он добавил, что в ходе операции израильские военные вели видеосъемку. По его словам, публикация видеоматериалов, на которых арестованные подвергаются унижающему достоинство обращению, является нарушением международного гуманитарного права и прав человека.

Представитель ООН не смог ответить, каков статус этих арестованных лиц в соответствии с международным правом, но отметил, что организация ищет дополнительную информацию по делу.

Отмечается, что официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви объяснял, что ЦАХАЛ задерживают в Газе палестинцев призывного возраста для выявления террористов.