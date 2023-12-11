В МИД Германии озвучили позицию по заморозке конфликта на Украине

В Европе все чаще говорят об усталости от конфликта на Украине, рассказала в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Вместе с тем, добавила она, заморозка конфликта приведет к тяжелым последствиям для Украины.

Многие европейские политики, пояснила Бербок, заявляют об усталости от сложившейся ситуации, задаются вопросом о том, что не пора ли постепенно прекратить поддержку Украины, считают, что необходимо заморозить конфликт.

Вместе с тем, заметила министр, заморозка не означает, что «тем самым придет зимний мир, тишина». Напротив, отметила она, приостановка военных действий приведет к тому, что Украина день за днем будет терять суверенитет и идентичность.

Кроме того, Москва в случае заморозки получит стратегическую возможность для восстановления военной силы, более жестких действий, подчеркнула дипломат.