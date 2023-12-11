Нетаньяху создал секретную группу для обсуждения послевоенной ситуации в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху создал секретную группу из руководителей министерств военного кабинета и силовых структур для обсуждения послевоенных планов в отношении сектора Газа. Об этом сообщил израильский телеканал Channel 13.

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Группа, возглавляемая советником по национальной безопасности Цачи Ханегби и министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, встречалась четыре раза и, как ожидается, встретится снова на этой неделе. В нее также входят представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа), спецслужб Моссада и ШАБАКа. Майк Херцог, посол Израиля в США, также присутствовал на встречах, и в американской администрации знают о ходе дискуссий, сообщил высокопоставленный чиновник телеканалу. О чем шла речь на этих встречах, не сообщается.

Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль сохранит бессрочное присутствие сил безопасности в секторе Газа. Администрация Байдена поддерживает "право Израиля на самооборону", но выражает свое несогласие с повторной оккупацией Газы и любым сокращением ее территории.