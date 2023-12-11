Нетаньяху создал секретную группу для обсуждения послевоенной ситуации в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху создал секретную группу из руководителей министерств военного кабинета и силовых структур для обсуждения послевоенных планов в отношении сектора Газа. Об этом сообщил израильский телеканал Channel 13.
Группа, возглавляемая советником по национальной безопасности Цачи Ханегби и министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, встречалась четыре раза и, как ожидается, встретится снова на этой неделе. В нее также входят представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа), спецслужб Моссада и ШАБАКа. Майк Херцог, посол Израиля в США, также присутствовал на встречах, и в американской администрации знают о ходе дискуссий, сообщил высокопоставленный чиновник телеканалу. О чем шла речь на этих встречах, не сообщается.
Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль сохранит бессрочное присутствие сил безопасности в секторе Газа. Администрация Байдена поддерживает "право Израиля на самооборону", но выражает свое несогласие с повторной оккупацией Газы и любым сокращением ее территории.
Планы Израиля сохранить полный контроль над палестинским анклавом после окончания боевых действий вызывают серьезное беспокойство в Палестине, арабском мире и во многих странах. Ранее Bloomberg сообщил о том, что палестинская администрация работает с официальными лицами США над планом управления сектором Газа после окончания войны. По информации издания, официальные лица США на прошлой неделе встречались с премьер-министром Палестинской администрации, чтобы обсудить реализацию плана действий на следующий день после войны в Газе. Обе стороны согласились, что Израилю не следует повторно оккупировать Газу, сокращать ее территорию под буферную зону или изгонять из анклава палестинцев.