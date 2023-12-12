Сенат Конгресса США уйдет на каникулы до принятия финансирования Украины

Сенат Конгресса США вряд ли успеет заключить сделку по предоставлению дополнительного финансирования Украине и Израилю на сумму в 106 миллиардов долларов в обмен на изменение иммиграционного законодательства США на этой неделе и уйдет на новогодние каникулы до 9 января. Об этом сообщает Fox News Digital со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу.

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Однако Республиканская партия уже несколько недель пытается заключить соглашение, которое будет включать в себя более строгую политику безопасности границ и разделение помощи Украине и Израилю. «Республиканцы требуют хорошего законопроекта о границе, и не похоже, что они его получат», — заявил один из источников в американском Сенате.

По информации другого источника, соглашение по пограничной безопасности вряд ли будет достигнуто на этой неделе, но если оно и будет, то «очень незначительное».

Сенатор Джеймс Ланкфорд, возглавляющий республиканцев в переговорах, направленных на то, чтобы связать 61,4 миллиарда долларов, выделенных на финансирование Украины, с изменениями в системе предоставления убежища в США, также сомневается, что стороны прийдут к соглашению до конца недели.

«Мы не сможем заключить [сделку] к четвергу или пятнице на этой неделе. Мы все еще работаем над текстом… и есть большие вопросы, которые не решены», — объяснил он.