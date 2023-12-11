Сийярто заявил, что стратегия ЕС по Украине провалилась

В Венгрии заявили, что стратегия ЕС по Украине провалилась
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стратегия Евросоюза по Украине провалилась. Об этом пишет РИА «Новости».
Министр уточнил, что нет надежды на срабатывание провалившейся стратегии даже в долгосрочной перспективе.
По его мнению, в настояще время со стороны ЕК было бы безответственно начинать переговоры о приеме Киева в Евросоюз.
Ранее Петер Сийярто сообщил, что предлагаемые варианты решения украинского вопроса не проработаны детально, по ним нет стратегического консенсуса в рамках объединения.
Министр добавил, что Будапешт не поддастся давлению со стороны лидеров стран, входящих в ЕС, и будет действовать в своих интересах.
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