В Киеве несколько станций метро уходят под воду

В Киеве начало затапливать станцию «Олимпийская» на синей ветке метрополитена, где недавно закрывали станции по причине разгерметизации тоннеля, сообщил Telegram-канал Klymenko Time. Помимо этого, потоп произошел на входе станции «Черниговская», которая расположена в другом районе украинской столицы.

Станцию метро «Олимпийская» начинает затапливать водой. Кроме того, сообщается о потопе возле станции метро «Черниговская», которая вообще находится в совершенно другом районе Киева, — сказано в сообщении.

На опубликованных в канале фотографиях машины на автостоянке стоят в воде, которая по высоте покрывает половину колес. На обочинах лежат горы снега, сотрудников коммунальных служб рядом не замечено.