Опрос: американцы заявили о большем сочувствии к Израилю

Более 40 процентов американцев, опрошенных газетой The Wall Street Journal, заявили, что в новом конфликте на Ближнем Востоке сочувствуют израильтянам больше, чем палестинцам. Лишь 12 процентов заявили, что больше сопереживают палестинцам.

В опросе, проводившемся с 29 ноября по 4 декабря, приняли участие 1500 человек. Его погрешность составляет 2,5 процентных пункта.

В целом опрос показал, что американское общественное мнение благосклонно относится к Израилю и его войне с ХАМАС, отмечает WSJ. При этом чуть более трети американцев заявили, что одинаково симпатизируют как израильскому, так и палестинскому народу.

55 процентов опрошенных считают, что Израиль предпринимает военные действия, необходимые для защиты и предотвращения нового нападения ХАМАС, но 25 процентов респондентов считают военные действия Израиля непропорциональными и заходящими слишком далеко.

Опрос показал, что сторонники Республиканской партии и респонденты, не связывающие себя ни с одной из политических сил, больше симпатизируют израильтянам, чем палестинцам.

Также респонденты оценили действия президента США Джо Байдена в ответ на новый кризис: более половины (52 процента) не одобряют подход Байдена к палестино-израильскому конфликту, а поддерживают президента 37 процентов опрошенных.

Опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) в середине октября, показал, что девять процентов россиян — на стороне израильтян, десять — на стороне палестинцев, а 73 процента не симпатизируют ни одной из сторон.