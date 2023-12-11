Нигер обвинил Францию в поддержке террористических группировок

Глава Нигера заявил, что Франция поддерживает террористические группировки
Глава правительства переходного периода Нигера Абдурахман Чиани сообщил, что власти Франции поддерживают террористические группировки в стране.
Он подчеркнул, что нельзя тушить пожар при помощи бензина.
«Пожар терроризма получает бензин благодаря помощи, которую оказывает Франция», — приводит ТАСС слова Чиани в интервью телеканалу ORTN.
Ранее командующий французскими силами в регионе Сахель генерал Эрик Озанн заявил, что военных Франции выведут из Нигера до конца года.