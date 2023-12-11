Бельгия предложит запретить въезд в Шенген «агрессивным» израильтянам

Власти Бельгии предложат запретить въезд в Шенген израильским поселенцам, причастным к насилию на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает I24NEWS со ссылкой на главу МИД страны Хаджу Лябиб.

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5 декабря стало известно о разработке Госдепартаментом США санкций в отношении израильских поселенцев, причастных к нападениям на палестинцев на Западном берегу. Санкции подразумевают запрет на въезд в страну.

На прошлой неделе бельгийский государственный секретарь по вопросам убежища и миграции Николь де Мур сообщила, что Бельгия запретит въезд на свою территорию «агрессивным израильским поселенцам» с Западного берега.

11 декабря на встрече глав МИД Евросоюза Брюссель предложит ввести аналогичную меру по всему Шенгену.

«Поселенцы-экстремисты, как и террористы, не приветствуются в нашей стране», — заявила Лябиб.

По словам Лябиб, вводя запрет на въезд, Бельгия «посылает четкий сигнал о своем желании остановить спираль насилия и предотвратить дальнейшие невинные жертвы среди гражданского населения». Чтобы запрет действительно работал, его необходимо сделать общешенгенским.