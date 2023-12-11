Владимир Зеленский превратил Украину в серую зону отчуждения, написал в авторской колонке "Смотрим.ру" председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Российская газета

«Американцам выгодно было экономически утопить Европу и изолировать ее от набирающей силу России, что они и сделали. При этом Украина рассматривается вовсе не как витрина Запада, а как серая зона отчуждения. И Зеленский сделал все, чтобы Украина такой серой зоной стала», — заявил он. Газета.Ru

Медведчук подчеркнул, что Зеленский разрушил страну «своей глупостью и непрофессионализмом», а вместо Украины сейчас серая зона, долги, а также сотни убитых и раненых. RT на русском