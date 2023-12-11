Ким Чен Ын пересел на Maybach, несмотря на санкции

Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын приобрел Maybach, несмотря на жесткие санкции в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает южнокорейская телевещательная компания SBS.

© EPA/TACC

Премиальный автомобиль заметили на записи репортажа об участии генсека в национальном съезде матерей в Пхеньяне. На задней двери есть маркировка Maybach, а на багажнике — S650. Издание отмечает, что транспортное средство похоже на модель Benz Maybach, поставляемую с 2019 года.

Отмечается, что во время визита в Россию в сентябре Ким Чен Ын пользовался своим старым авто. Таким образом замена могла произойти в октябре или ноябре этого года.