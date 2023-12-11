СМИ предрекли Украине потерю двух важных союзников уже на этой неделе

Украина рискует потерять двух важных союзников уже в конце этой недели, пишет газета Financial Times. Речь идет о США и Евросоюзе, которые могут принять решение отказаться от финансовой помощи Киеву. По информации издания, западные политики не могут достигнуть консенсуса в вопросе выделения Украине дополнительных финансовых средств.

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Зеленский может закончить эту неделю, наблюдая за тем, как два его самых важных союзника отказываются от продолжения финансовой помощи, — говорится в материале.

Издание напомнило о тяжелых переговорах стран Евросоюза по поводу финансирования Украины. По данным газеты, обсуждения длились более 14 часов, однако решение так и не было принято.