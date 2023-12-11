Чехия предложила ограничить передвижение дипломатов РФ по странам Шенгена

Страны Евросоюза должны ограничить передвижение российских дипломатов и членов их семей по государствам-членам Шенгенского соглашения, заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский, прибывший на встречу глав МИД ЕЕ.

Он отметил, что такие ограничения могли были дополнить 12-й пакет санкций против России, который пока не принят.

«Мы хотим, чтобы этим занимались европейские страны. Думаю, это важно по соображениям безопасности», – приводит слова Липавского ТАСС.

Чешский министр также отметил, что Чехия выступает за принятие в ЕС Украины и предпринимает усилия в этом направлении.