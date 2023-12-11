В Литве обвинили Венгрию в том, что она против Европы

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис обвинил Венгрию в том, что она выступает против Европы.

Перед началом совета глав МИД стран ЕС Ландсбергис сказал, что единственное, чем он может объяснить позицию Будапешта по Украине и другим вопросам, - "это что они выступают против Европы и всего, что Европа отстаивает" (цитата по РИА Новости).

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил вообще не обсуждать вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на саммите, так как заранее ясно, что согласия не будет. Он считает, что вопрос о членстве Украины можно будет поднять через 5-10 лет.