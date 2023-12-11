Кулеба рассказал, на что готов Киев для вступления в Евросоюз

Отсутствие зеленого света для переговоров о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) на саммите на этой неделе будет разрушительным как для республики, так и для ЕС, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба . Lenta.ru

Он подчеркнул, что Киев выполнил все требования Евросоюза для начала переговоров о вступлении и ждет, что в Брюсселе это признают. На вопрос о том, готова ли Украина выполнить дополнительные требования ЕС в случае их возникновения, Кулеба ответил: "Мы можем прыгать, мы можем танцевать, если это попросят в дополнение к уже сделанному, но мы считаем, играть надо по правилам". ТАСС