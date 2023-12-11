Обзор иноСМИ: «Трамп уничтожит НАТО» и «загадочный» визит Путина на Ближний Восток

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«Что кроется за загадочным визитом Путина на Ближний Восток?»

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После официального приема в ОАЭ и встречи с властями страны президент России Владимир Путин отправился в Саудовскую Аравию на переговоры с наследным принцем. В Эр-Рияде лидеры двух крупнейших в мире стран-экспортеров нефти призвали группу ОПЕК+ сократить нефтедобычу «на благо мировой экономики», пишет хорватское издание Advance.

Источники издания на нефтяном рынке назвали совместное заявление Кремля и Эр-Рияда попыткой послать сигнал тем членам ОПЕК+, которые не сократили добычу или сократили ее недостаточно. В частности, Иран сейчас наращивает добычу и надеется достичь показателя в 3,6 миллиона баррелей в день к 20 марта 2024 года. Вернувшись в Москву, Путин встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Как отмечает Advance, некоторые эксперты называют внезапный визит Путина на Ближний Восток «весьма загадочным». Неужели он отправился туда в сопровождении четырех военных самолетов лишь для того, чтобы чтобы стабилизировать рынок нефти? По версии Advance, это далеко не все: у Саудовской Аравии особые отношения с США, кроме того, страна может повлиять на войну Израиля и палестинского движения ХАМАС.

«Иран получит от России лучшую в мире авиатехнику»

Замминистра обороны Ирана Сардар Фархи назвал поставку в страну российских учебно-тренировочных самолетов Як-130, многоцелевых истребителей Су-35 и ударных вертолетов Ми-28 «решенным вопросом», пишет иранский портал Farda. Начало поставок образцов этой авиатехники подтвердил и представитель Минобороны Сейид-Мехди Фархи.

Farda отмечает, что Ми-28 может летать со скоростью около 320 километров в час и способен нести множество различных вооружений, в том числе большой дальности. По своим возможностям Ми-28 в несколько раз превосходит вертолеты Cobra и представляется хорошим вариантом для элитных сухопутных войск КСИР (Корпус стражей исламской революции). Портал назвал Су-35 «практически непревзойденным» истребителем поколения 4++, способным обнаруживать 30 целей и одновременно поражать восемь из них. Farda отмечает, что Як-130, который может перевозить до трех тонн боеприпасов, также очень важен для Ирана: он обеспечивает возможность учебных полетов для пилотов новейших истребителей.

NYT: от Трампа ждут развала НАТО

На протяжении 74 лет НАТО была самым важным для США военным альянсом. И демократы, и республиканцы рассматривают НАТО как фактор, повышающий влияние Вашингтона и объединяющий страны по обе стороны Атлантики «в клятве защищать друг друга». Однако Дональд Трамп ясно дал понять, что рассматривает НАТО как средство, с помощью которого «нахлебники» тратят американские ресурсы, пишет The New York Times. Трамп придерживается этой точки зрения как минимум четверть века, отмечает газета.

В своей книге 2000 года «Америка, которую мы заслуживаем» Трамп написал, что «отход от Европы сэкономил бы США миллионы долларов ежегодно». А на посту президента он неоднократно угрожал, что США выйдут из альянса. Во время своей новой предвыборной кампании он не представил четкого плана по НАТО, лишь отметив, что хочет «завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО». Эта расплывчатая формулировка породила огромное беспокойство среди европейских союзников, отмечает NYT. В последнее время европейские послы и представители аналитических центров «совершают паломничества» к соратникам Трампа, чтобы узнать о его намерениях. Более полдюжины нынешних и бывших европейских дипломатов заявили газете, что возвращение Трампа может означать не только отказ от Украины, но и «более широкий отход Америки с континента и уничтожение Атлантического альянса».

«Европу пугают пустые военные склады»

Британские вооруженные силы - ведущий военный союзник США и крупнейшая страна в Европе по расходам на оборону - сейчас имеет всего около 150 готовых к использованию танков и, возможно, дюжину исправных артиллерийских орудий дальнего действия. Как пишет The Wall Street Journal, «кладовка опустела настолько», что британские военные рассматривали возможность купить в музеях реактивные системы залпового огня для модернизации и передачи Украине (в итоге от этой идеи отказались).

В Европе растет тревога по поводу ослабления вооруженных сил и опустошения арсеналов. Франция, следующая за Британией страна по военным расходам, имеет менее 90 тяжелых артиллерийских орудий, - это эквивалентно ежемесячным потерям на поле боя на Украине. У Дании нет тяжелой артиллерии, подводных лодок и систем ПВО. А у немецкой армии боеприпасов хватит всего на два дня боя, подчеркивает WSJ.

«Мигрант из Таджикистана разбогатеет на сборе фруктов в Британии»

Гражданин Таджикистана, приехавший в Британию на сбор фруктов и овощей, зарабатывает в стране в 12 раз больше, чем получал у себя на родине. 30-летний Сиевуш Абдурахмонов - первый в своей деревни Ниджони человек, побывавший в Англии, пишет Daily Mail. Он надеется вернуться домой богатым человеком и обустроить дом для своей мамы, жены и троих детей.