В Германии выступили против заморозки конфликта на Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против заморозки конфликта на Украине. С таким заявлением она выступила в колонке для Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Бербок полагает, что заморозка конфликта в дальнейшем приведет к потере Украиной суверенитета, а также сохранению российской угрозы для безопасности Европы.