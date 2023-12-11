В Германии выступили против заморозки конфликта на Украине

В МИД Германии выступили против заморозки конфликта на Украине
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против заморозки конфликта на Украине. С таким заявлением она выступила в колонке для Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Бербок полагает, что заморозка конфликта в дальнейшем приведет к потере Украиной суверенитета, а также сохранению российской угрозы для безопасности Европы.
По ее словам, заморозка на Украине приведет к усилению России и восстановлению ее военного потенциала. Она считает, что приостановка боевых действий даст России шанс возобновить противостояние и перенести его на территорию других стран.
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