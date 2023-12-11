СМИ: союзники премьера Венгрии хотят добиться прекращения помощи Киеву

Сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана намерены провести двухдневные консультации в Вашингтоне, в ходе которых обсудят с представителями Республиканской партии США прекращение финансирования Киева. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает The Guardian.

По данным издания, в мероприятии, организованном консервативным аналитическим центром Heritage Foundation, примут участие члены Венгерского института международных отношений и сотрудники посольства Венгрии в Вашингтоне.

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Источник газеты отметил, что некоторые представители Республиканской партии США, в том числе члены парламента, были приглашены поучаствовать в закрытых переговорах во вторник, 12 декабря.

В свою очередь дипломатический источник, близкий к посольству Венгрии, сообщил изданию, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «уверен, что помощь Украине не пройдет через Конгресс».

«Именно поэтому он пытается заблокировать помощь и со стороны ЕС», — уверен он.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что венгерское посольство в США в последнее время «ведет себя очень активно, пытаясь восстановить связи с республиканцами». Однако «маловероятно», что Орбан будет иметь какие-либо рычаги влияния на американское финансирование Украины, уверены они.

США уже выделили Украине 111 миллиардов долларов, включая 67 миллиардов долларов на финансирование военных закупок, 27 миллиардов на экономическую помощь и десять миллиардов на гуманитарную помощь. При этом администрация США ознакомила Конгресс с данными о том, какие штаты получили на фоне украинского кризиса инвестиций на сумму порядка $27 млрд «на закупку боеприпасов и тактических машин».