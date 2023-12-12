Сторона обвинения планирует представить данные телефона Трампа

Суд по делу о вмешательстве в выборы получит данные с телефона экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа — сторона обвинения планирует предоставить данные о том, с кем Трамп общался во время захвата Капитолия в 2020 году. Об этом сообщает газета Politico.