Пограничники Финляндии ходатайствуют о продлении ареста россиянина Тордена

Ходатайство о продлении срока содержания под стражей гражданина России Воислава Тордена рассмотрит суд в Финляндии. С соответствующей просьбой к нему обратилась пограничная служба страны.

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По данным газеты Helsingin Sanomat, судебное заседание по этому делу должно состояться в понедельник, 11 декабря.

В публикации издания также отмечается, что в Финляндии аннулировали вид на жительство, который ранее получил Торден в связи с обучением его жены в стране. Гражданина России депортируют, после чего запретят ему въезд в страну.