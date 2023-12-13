СМИ: новый президент Аргентины попросил Китай предоставить доступ к валютному свопу

Новый президент Аргентины Хавьер Милей направил председателю КНР Си Цзиньпину письмо, попросив помочь в получении доступа к валютному свопу, о расширении которого договорилось прошлое правительство страны. Об этом сообщила во вторник газета La Nación со ссылкой на источники.

Президент Аргентины попросил КНР предоставить доступ к валютному свопу
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Правительству Аргентины нужны юани для перевода платежей Международному валютному фонду (МВФ).

Милей, вступивший в должность 10 декабря, неоднократно говорил, что не намерен вести дела с коммунистами. Он утверждал, что не будет продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией, но не собирается мешать частному бизнесу вести дела с ними. Назначенная Милеем министр иностранных дел Диана Мондино 30 ноября заявила, что Аргентина не вступит в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита объединения.

11 декабря Милей принял в президентском дворце китайскую делегацию, которая прибыла на его инаугурацию. Ее возглавлял заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Вэйхуа.

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В июне Аргентина впервые использовала юани для оплаты долга перед МВФ. В октябре правительство страны сообщило, что Китай одобрил Аргентине расширение валютного свопа на $6,5 млрд.