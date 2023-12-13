Президент Аргентины попросил КНР предоставить доступ к валютному свопу

Новый президент Аргентины Хавьер Милей направил председателю КНР Си Цзиньпину письмо, попросив помочь в получении доступа к валютному свопу, о расширении которого договорилось прошлое правительство страны. Об этом сообщила во вторник газета La Nación со ссылкой на источники.

Милей, вступивший в должность 10 декабря, неоднократно говорил, что не намерен вести дела с коммунистами. Он утверждал, что не будет продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией, но не собирается мешать частному бизнесу вести дела с ними. Назначенная Милеем министр иностранных дел Диана Мондино 30 ноября заявила, что Аргентина не вступит в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита объединения.