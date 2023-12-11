СМИ озвучили темы предстоящей встречи представителей МИД стран ЕС

Главными темами обсуждения на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе станут украинский кризис и поддержка Киева, а также конфликт на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата пишет ТАСС.

В частности, по его словам, глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель намерен призвать поддержать Киев на фоне отказа Сената США выделить многомиллиардную помощь Украине.

«Американский сенат отказал в помощи Украине, это плохая новость. Сложная ситуация на поле боя. Очень важно, чтоб ЕС показал полную поддержку Украины — военную, дипломатическую, финансовую», — пояснил он.

При этом он признал, что Брюссель отстает от графика поставок обещанных Киеву 1 млн боеприпасов. На данный момент передано только 30-35%, однако ведется «усердная работа» над этим.

«Мы предложили украинцам пакет, который называется «Гарантии безопасности» и который имеет военный компонент. (…) А еще это борьба с дезинформацией и кибербезопасность», - сказал он.

Также Жозеп Боррель планировал представить к заседанию глав МИД готовый 12-й пакет санкций против России. Однако до последнего момента документ все еще проходил согласование постпредами стран Евросоюза. При этом, как заявил ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, он совершенно точно будет включать запрет на импорт российских алмазов, а также другие «важные» ограничения, пишет «Прайм».

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал, что ресурсы, выделенные властями США на помощь Украине, исчерпаются через несколько недель. Кроме того, подчеркнул координатор, США не в состоянии дать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи в дальнейшем.