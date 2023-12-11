ЕС призвал Израиль не применять тактику тотальных бомбардировок на юге Газы

"Бомбардировки Газы продолжаются с экстраординарной интенсивностью. Мы говорим, что Израиль не должен использовать ту же тактику на юге Газы, которую он использовал на севере, однако ситуация не меняется, становится только хуже, число невинных гражданских жертв растет. Мы должны договориться со странами ЕС не о перемирии, нет, но хотя бы о новой серии пауз в боевых действиях, чтобы сделать гуманитарную ситуацию менее ужасной", - сказал Боррель.



"Мы также должны обсудить, что делать с Газой, когда конфликт закончится, и что делать с ее жителями. Мы продолжаем говорить, что они не должны быть изгнаны со своей земли, но говорить об этом становится все сложнее, когда люди бегут от бомб в поисках убежищ, которых больше нет в Газе", - продолжил он.