ЕК предложила нарастить военную помощь Украине и представить гарантии безопасности

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза (ЕС) нарастить военную помощь Украине и представить ей гарантии безопасности, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Lenta.ru

"По Украине мы представим продвинутые гарантии безопасности, которые позднее на этой неделе будут вынесены на саммит ЕС, - сообщил Боррель. - Министры также обсудят, как действовать по предложению расширить нашу поддержку". ТАСС

Ранее советник американского президента Джо Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине. Газета.Ru

Боррель предложил нарастить военную помощь Украине
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