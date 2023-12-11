Боррель предложил нарастить военную помощь Украине

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза (ЕС) нарастить военную помощь Украине и представить ей гарантии безопасности, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Lenta.ru

"По Украине мы представим продвинутые гарантии безопасности, которые позднее на этой неделе будут вынесены на саммит ЕС, - сообщил Боррель. - Министры также обсудят, как действовать по предложению расширить нашу поддержку". ТАСС