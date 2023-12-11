Президент Аргентины исполнил со сторонниками песню рок-группы La Renga

После официальной трансляции инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея новый глава страны вышел на балкон президентского дворца и вместе с толпой зевак спел несколько куплетов из песни известной рок-группы La Renga.

Сообщается, что в песне есть такие слова: "Я лев - зверь, рычащий посреди проспекта,// Я король, и я разорву тебя на части...". Но Милей спел по-своему, пообещав "сожрать" аргентинскую политическую "касту".