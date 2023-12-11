Посол РФ в Израиле сообщил об остающихся россиянах в секторе Газа

"Хотел бы сообщить, что в настоящий момент эвакуировано из сектора Газа, точной цифры называть не буду, она обновляется с каждым часом, - более тысячи российских граждан и палестинцев, членов их семей уже вышли из сектора Газа и доставлены на территорию РФ. К сожалению, несколько десятков российских граждан и палестинцев, которые являются ближайшими родственниками, до сих пор по неизвестным для нас причинам не вышли из сектора Газа. Можно предполагать самые неприятные сценарии", - сообщил Викторов.