Посол РФ в Израиле сообщил об остающихся россиянах в секторе Газа

Посол РФ в Израиле сообщил, что несколько десятков россиян еще не вышли из сектора Газа
Россия рассчитывает в ближайшие дни завершить массовую эвакуацию граждан из сектора Газа. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24".
"Фактически завершаем работу по эвакуации. На рассмотрении всех заинтересованных сторон находятся несколько десятков граждан России и родственников. Надеюсь, буквально на днях массовую эвакуацию из сектора Газа [удастся] завершить", - сказал дипломат.
"Хотел бы сообщить, что в настоящий момент эвакуировано из сектора Газа, точной цифры называть не буду, она обновляется с каждым часом, - более тысячи российских граждан и палестинцев, членов их семей уже вышли из сектора Газа и доставлены на территорию РФ. К сожалению, несколько десятков российских граждан и палестинцев, которые являются ближайшими родственниками, до сих пор по неизвестным для нас причинам не вышли из сектора Газа. Можно предполагать самые неприятные сценарии", - сообщил Викторов.