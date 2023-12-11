«Синдром белых легких»: эксперты рассказали, ждать ли новой пандемии

Сообщения о случаях микоплазменной пневмонии, получившей название «синдром белых легких», появляются по всему миру — от Китая до США. Однако медики подчеркивают, что вспышки заболевания в разных точках мира не связаны друг с другом, они не распространяются из страны в страну и речи о пандемии не идет, пишет The Independent.

Китай, Дания, Франция и Нидерланды недавно сообщили о росте случаев детской пневмонии, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae. Всплеск заболеваемости также зарегистрировали в американском штате Огайо, а в России зафиксировали единичные случаи — в Карелии, Удмуртии, Башкирии и Дагестане.

Микоплазменная пневмония была описана как «синдром белых легких» из-за «побеления» легких, наблюдаемого на рентгеновских снимках. Воздушные мешки в легких обычно заполнены воздухом и поэтому выглядят темными на снимках, но когда внутри них есть жидкость, они кажутся белыми.

Бактерия, о которой идет речь, имеет тенденцию вызывать вспышки пневмонии раз в один-три года. Периодические эпидемии охватывают детей в возрасте от пяти до 12 лет.

Mycoplasma pneumoniae вызывает кашель, который может сохраняться в течение нескольких недель, обычно с лихорадкой и головной болью, а также часто с пятнистой сыпью на туловище, спине или руках.

Американский специалист по педиатрическим инфекционным заболеваниям Бадди Крич заявлял, что этот год в Штатах и Европе может оказаться хуже предыдущих по уровню распространения микоплазменных инфекций. Он допустил, что устойчивость к типу антибиотиков, используемых для лечения Mycoplasma pneumoniae, могла сыграть роль в резком росте заболеваемости в Китае.

Медицинские эксперты называют рост заболеваемости «синдромом белых легких» ожидаемым в рамках сезона гриппа и на фоне отмены коронавирусных ограничений.

«У нас нет никаких доказательств какой-либо связи заболеваний с какими-то вспышками за рубежом. Нет никаких доказательств, что это нечто иное, чем обычные, стандартные зимние бактерии, чаще всего вызывающие пневмонию у детей», — заявил медицинский директор Департамента здравоохранения округа Уоррен (Огайо) Клинт Кениг.

Кениг подчеркнул, что случаи детской пневмонии — это не новый вирус, речь идет о штаммах пневмонии, которые уже циркулировали ранее. Большинство детей выздоравливают дома, ни одного случая смерти в связи со вспышкой в США не зарегистрировали.