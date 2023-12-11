FT: западные лидеры звонили в Киев после интервью Залужного

Слова главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупиковой ситуации на фронте удивили многих, а ряд лидеров западных стран даже звонили в Киев, чтобы уточнить, не стали ли переговоры приоритетными для украинских властей. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника.

Напомним, что ранее Залужный в интервью изданию Economist заявил, что ситуация в конфликте стала тупиковой и «глубокого и красивого прорыва не будет». По словам главкома, по «учебникам НАТО» украинские войска должны были уже «повоевать» в Крыму. Позднее Владимир Зеленский оправдывался за эти слова, утверждая, что текущая ситуация «не патовая».

«Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом», — заявил источник газеты.