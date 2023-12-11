FT: западные лидеры звонили в Киев после интервью Залужного
Слова главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупиковой ситуации на фронте удивили многих, а ряд лидеров западных стран даже звонили в Киев, чтобы уточнить, не стали ли переговоры приоритетными для украинских властей. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника.
Напомним, что ранее Залужный в интервью изданию Economist заявил, что ситуация в конфликте стала тупиковой и «глубокого и красивого прорыва не будет». По словам главкома, по «учебникам НАТО» украинские войска должны были уже «повоевать» в Крыму. Позднее Владимир Зеленский оправдывался за эти слова, утверждая, что текущая ситуация «не патовая».
«Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом», — заявил источник газеты.
Отметим, что после интервью Залужного между украинским лидером и главкомом начался конфликт. СМИ писали, что популярность главы ВСУ вызывает у Зеленского зависть, однако уволить он его не может, поскольку так лишь подтолкнет генерала к политической деятельности.