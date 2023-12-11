Спикер Палаты представителей США Джонсон встретится с Зеленским

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визита в США . Об этом сообщает газета The Hill .

«Эта новость появилась сразу после того, как администрация [главы США Джо ] Байдена объявила, что президент пригласил Зеленского на встречу в Белом доме во вторник», — отмечает издание.

Газета напоминает, что визит Зеленского и его встреча с Джонсоном пройдет на фоне раскола в Конгрессе в вопросе помощи Украине. Несмотря на то что спикер Палаты считает поддержку Киева важной, он сталкивается с давлением республиканцев по изменениям в политике на границе и ужесточению миграционного контроля. Поэтому конгрессмен просит коллег в Сенате включения закона о границе в пакет помощи Украине и Израилю.