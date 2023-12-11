Мирошник: идут дискуссии по поводу трибунала для украинского режима

В настоящее время прорабатывается вопрос о формате трибунала для украинского руководства. Об этом в эфире белорусского телеканала СТВ рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, политическое руководство Украины «должно нести ответственность по доказанными преступлениями». Сбор данных по ним и их фиксация в настоящее время ведется.

«Поверьте, чем ближе будет к окончанию операции, чем ближе будет к нашей победе, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал, каким именно будет суд, на котором будет вынесен вердикт, где будут всему миру предъявлены факты преступлений», — пояснил Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что сейчас «идут дискуссии, каким образом, как будет оформлена эта структура».

«Но то, что процесс сейчас идет, и то, что он будет работать не только на судебно-процессуальном треке, но и на политически-информационном – это абсолютный факт», — заметил он.

Мирошник также выразил уверенность, что ответственность за преступления должны понести все те украинские политики, которые «содействовали убийству огромного количества людей, разрушению Украины, продаже интересов этого государства».

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ западными странами были начаты масштабные поставки оружия Киеву, в том числе и запрещенного международными конвенциями. В марте 2022 года Россия провела несколько раундов мирных переговоров, однако процесс мирного урегулирования был прекращен по инициативе украинской стороны, а потом запрещен Киевом на законодательном уровне.