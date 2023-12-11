Шотландскому министру пригрозили наказанием из-за встречи с Эрдоганом

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон пригрозил прекратить поддержку шотландских политиков министерством иностранных дел из-за встречи первого министра Шотландии Хамзы Юсуфа с президентом Турции. Об этом пишет The Guardian.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Юсуфом в начале декабря на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). В рамках конференции Эрдоган также провел переговоры с премьером Италии Джорджей Мелони, главой правительства Японии Фумио Кисидой и другими лидерами.

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Кэмерон направил правительству Шотландской национальной партии обращение, в котором заявил, что встреча, на которой Юсуф и Эрдоган обсуждали Газу и другие вопросы, нарушила протокол.

Кэмерон предупредил Ангуса Робертсона, министра иностранных дел Шотландской национальной партии, что будет применять более жесткий подход к нарушению правил.

По словам Кэмерона, правительство Шотландии заверило МИД Британии, что направит «достаточно предварительное уведомление» о встрече Юсуфа и Эрдогана, но этого не произошло. В итоге на встрече не было представителя британского министерства иностранных дел, что нарушает протоколы МИД по поддержке зарубежных визитов.

«Любые дальнейшие нарушения протокола, касающиеся присутствия представителя МИД, помешают содействию встречам и материально-технической поддержке со стороны МИД. Нам также необходимо будет перерассмотреть возможность присутствия шотландских чиновников на государственных должностях в Великобритании», —заявил Кэмерон.

Он подчеркнул, что «в такие неспокойные времена важнее, чем когда-либо, чтобы Великобритания говорила на мировой арене единым последовательным голосом».