Экс-посол США в Израиле заявил, что Нетаньяху стал угрозой стране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал «явной и реальной» угрозой своему государству ввиду его решимости остаться у власти любой ценой, поэтому главе израильского кабмина пора уйти в отставку. Такое мнение на своей странице в соцсети X высказал бывший посол США в Израиле Мартин Индик.

В США призвали Нетаньяху уйти в отставку
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«Его решимость остаться у власти любой ценой представляет явную и настоящую опасность для Израиля. Он должен уйти в отставку», - написал Индик.

До этого сообщалось, что правительство Нетаньяху годами поддерживало финансирование ХАМАС из Катара, надеясь, что это поможет сохранить порядок и мир в секторе Газа.

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