В США призвали Нетаньяху уйти в отставку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал «явной и реальной» угрозой своему государству ввиду его решимости остаться у власти любой ценой, поэтому главе израильского кабмина пора уйти в отставку. Такое мнение на своей странице в соцсети X высказал бывший посол США в Израиле Мартин Индик.