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В МИД РФ назвали условие окончания конфликта на Украине

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Военный конфликт на Украине закончится переговорами с Западом, а не его марионетками. Такое заявление сделал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

Он подчеркнул, что говорить придется с людьми, которые позже признаются: когда-то в Киев прибыл высокопоставленный западный чиновник и заявил «мы ни о чем договариваться не будем», а украинцы взяли этот принцип на вооружение и до сих пор придерживаются его.

«Они пока не говорят, что готовы сесть за стол переговоров», — отметил Мирошник.

В Киеве произошли взрывы

В Киеве прозвучала серия взрывов, в городе была объявлена воздушная тревога. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное».

Затем сирены заработали и по всей Киевской области. Более подробной информации пока не приводится.

Британия и Норвегия создали союз для военной помощи Украине на море

Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию, которая будет поддерживать Украину на море. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Как говорится в сообщении, коалиция будет поставлять на Украину корабли и транспортные средства для укрепления способности Киева действовать на море.

Российский посол поздравил президента Аргентины со вступлением в должность

Посол России Дмитрий Феоктистов принял участие в инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея и передал ему поздравления от имени президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Аргентине.

«От имени российского руководства Дмитрий Феоктистов тепло поздравил Хавьера Милея по случаю его избрания на пост президента», — указано в сообщении.

Посол также выразил надежду на то, что отношения между Россией и Аргентиной, основанные на дружбе и взаимном уважении, продолжатся и будут действовать на благо двух народов.

Американский истребитель F-16 рухнул в Южной Корее

В Южной Корее разбился американский истребитель F-16. Об этом пишет издание Yonhap, передает URA.RU.