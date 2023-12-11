Пользователи сети посмеялись над просьбой Зеленского к фон дер Ляйен

Лидер Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах телефонной беседы с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети X. Пользователи сети высмеяли его заявление, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию и комментарии к ней.

Ранее президент Украины написал, что Киев рассчитывает на положительное решение касательно новой программы поддержки Ukraine Facility, а также на начало переговоров о вступлении Киева в Европейский союз.

Пользователи социальной сети Х прокомментировали его высказывание.

Father Jack's Trousers заметил, что «два нациста любят друг друга». Dr.hc. Datenpapst захотел уточнить, рассказал ли Владимир Зеленский Урсуле фон дер Ляйен про поход по магазинам своей жены в США, где она потратила миллионы.

«Я на телефоне двадцать четыре на семь, потому что я вассал», — высмеял президента Украины MehThinks.

Gabe потребовал более ни копейки не выделять Украины и ее «продажному президенту», так как считает, что он все равно все спустит на наркотики. Rustam SW указал на необходимость «гнать попрошайку с порога».