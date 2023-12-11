Стало известно о поездке советника президента США в Израиль

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетит Израиль в конце недели. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на осведомленные источники.

В публикации отмечается, что в рамках визита Салливан обсудит увеличение поставок гуманитарной помощи в Газу, а также выскажет озабоченность Вашингтона по поводу гибели гражданского населения анклава в результате израильской военной операции.

До этого член сената США Берни Сандерс заявил, что Израиль проигрывает репутационную войну с точки зрения оценки ситуации на Ближнем Востоке мировым сообществом. Политик предположил, что США в перспективе поддержат резолюцию ООН об установлении перемирия в Газе.