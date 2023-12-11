В Аргентине заявили о возможном отказе от вступления страны в БРИКС

Руководитель регионального отделения либертарианской партии "Свобода наступает" Сильвия Малфеси заявила, что Аргентина после прихода к власти Хавьера Милея, скорее всего, не войдет в БРИКС с января 2024 года, как это планировалось предыдущим руководством страны. Об этом политик сказала в интервью газете "Известия".

По словам Малфеси, идея международных организаций, как и сама идея глобализации, является очень хорошей. Однако, отметила политик, в случае, если одно государство пребывает в глубоком кризисе, а другое находится в ситуации экономической стабильности, идея союзничества является слишком романтизированной.

При этом, подчеркнула Малфеси, Аргентина не намерена полностью разрывать отношения с Россией. Буэнос-Айресу важно поддерживать хорошие отношения со всеми государствами.